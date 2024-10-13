第72回府中牝馬ステークス（14日/GII、東京芝1800m）が行われる。昨年のエリザベス女王杯覇者ブレイディヴェーグやヴィクトリアマイル3着のマスクトディーヴァなどが出走予定。ここでは「府中牝馬ステークス2024」の大口投票・異常オッズ（日曜は基本50万円～、月曜は基本100万円～で設定）と思われる投票履歴を随時更新していく。 最新記事はこちら ■「府中牝馬ステークス2024」大