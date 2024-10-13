◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座決定戦１２回戦岩田翔吉―ハイロ・ノリエガ（１３日、東京・有明アリーナ）プロボクシング「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１０」の２日間に渡る「７大世界戦＋那須川天心地域タイトル戦」は１３日、東京・有明アリーナで、岩田翔吉（帝拳）―ハイロ・ノリエガ（スペイン）によるＷＢＯ世界ライトフライ級王座決定戦から開幕。リング上では、ラ