公明党は１３日、衆院選の自民党小選挙区候補１０人を対象とした第５次推薦を決めた。派閥裏金事件で政治資金収支報告書に不記載のあった２人も含まれる。これにより、公明が推薦した不記載候補は３２人（自民非公認とされた２人を含む）となった。１０人の顔触れは次の通り。（敬称略、※は不記載のあった候補）栃木３区簗和生※▽栃木５区茂木敏充▽富山１区田畑裕明※▽福岡１区井上貴博▽福岡２区鬼木誠▽福岡７