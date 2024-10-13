アメリカにおける労働関係法を執行する全米労働関係委員会(NLRB)が、Appleは従業員のSlackやソーシャルメディアの使用を制限しているとして、同社を告発しました。US labor board accuses Apple of restricting workers' Slack, social media use | Reutershttps://www.reuters.com/technology/apple-accused-restricting-workers-slack-social-media-use-by-us-labor-board-2024-10-11/現地時間の2024年10月10日(木)、NLRBはApple