Aqua Timezが10月16日(水)に「虹 - From THE FIRST TAKE」と「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」の2曲を配信リリースすることが決定した。 Aqua Timez「虹 - From THE FIRST TAKE」 Aqua Timez「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」 「虹 - From THE FIRST TAKE」と「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」は、Aqua TimezがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露した「虹」と「千の夜をこえて