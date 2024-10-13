■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (4186) 東応化 東証プライム (6869) シスメックス 東証プライム (9302) 三井倉ＨＤ 東証プライム (4587) ペプドリ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4612) 日本ペＨＤ 東証プライム (3465) ケイアイ不 東証プライム (3865) 北越コ&