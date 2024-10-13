[10.13 ルヴァン杯準決勝第2戦](豊田ス)※15:00開始主審:西村雄一副審:五十嵐泰之、坊薗真琴<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 1 ランゲラックDF 24 河面旺成DF 20 三國ケネディエブスDF 34 内田宅哉MF 55 徳元悠平MF 8 椎橋慧也MF 15 稲垣祥MF 14 森島司MF 2 野上結貴FW 7 和泉竜司FW 18 永井謙佑控えGK 16 武田洋平DF 3 ハ・チャンレMF 19 重廣卓也MF 27 中山克広MF 33 菊地泰智MF 66 山中亮輔FW 10 パトリックFW 11