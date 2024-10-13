[10.13 ルヴァン杯準決勝第2戦](U等々力)※15:00開始主審:池内明彦副審:武田光晴、西村幹也<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 1 チョン・ソンリョンDF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際DF 5 佐々木旭DF 35 丸山祐市DF 13 三浦颯太MF 19 河原創MF 41 家長昭博MF 77 山本悠樹FW 20 山田新FW 23 マルシーニョFW 9 エリソン控えGK 98 山口瑠伊DF 15 田邉秀斗DF 44 セサル・アイダルMF 26 山内日向汰MF 30 瀬川祐輔MF 8