■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7581) サイゼリヤ 東証プライム (260A) オルツ 東証グロース (6954) ファナック 東証プライム (7419) ノジマ 東証プライム (6194) アトラエ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2702) マクドナルド 東証スタンダード (9960) 東テク 東証プライム (675