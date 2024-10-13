[10.13 J3第32節](サンアル)※13:00開始主審:西山貴生<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 5 常田克人DF 17 山本龍平DF 44 野々村鷹人DF 48 藤谷壮MF 15 山本康裕MF 25 中村仁郎MF 32 米原秀亮MF 41 村越凱光FW 11 浅川隼人FW 14 安藤翼控えGK 16 村山智彦DF 2 宮部大己DF 40 樋口大輝MF 6 山口一真MF 22 佐相壱明MF 46 安永玲央FW 9 高井和馬監督霜田正浩[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 4 井上竜太DF 38 山