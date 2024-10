SHINeeのテミンが13日午前、「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO 2024」に出演するため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本へ出国した。・CRAVITY、ONEUSら7組「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」制作発表会に出席!MC務めるSHINee テミンも参加・SHINee テミン、自宅に空き巣が侵入?告白に衝撃「ゴミを家に捨てていった」