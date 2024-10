女優の山本舞香(27)とロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroが13日、それぞれのインスタグラムで、結婚したことを報告した。【動画】「2キロ太った」山本舞香フォトブックを発売食べまくりの撮影秘話語るウェディングスタイルではないが、2ショット写真を複数枚投稿。この日は山本の誕生日で、コメント欄には「We got married.」とだけ記し、連名の文書を投稿している。「私たち、MY FIRST STORY Vo.Hiroと俳優 山本舞香は結婚