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「MY FIRST STORY」ボーカル・Hiro 山本舞香との結婚を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「MY FIRST STORY」のHiroが13日、YouTubeチャンネルを更新した
  • 山本舞香と結婚したことを発表した

◆山本舞香も「We got married.」と報告

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山本舞香とマイファスHiroが結婚

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