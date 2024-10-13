ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース 山本舞香とマイファスHiroが結婚 山本舞香 MY FIRST STORY（マイファス） 芸能人の結婚 歌手・アーティスト スポニチアネックス 「MY FIRST STORY」ボーカル・Hiro 山本舞香との結婚を発表 2024年10月13日 12時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「MY FIRST STORY」のHiroが13日、YouTubeチャンネルを更新した 山本舞香と結婚したことを発表した ◆山本舞香も「We got married.」と報告 この投稿をInstagramで見る 山本舞香(@yamamotomaika_official)がシェアした投稿 記事を読む 関連の最新ニュース 山本舞香とマイファスHiroが結婚 記事時間 10/13 13:34 山本舞香と結婚発表のマイファスHiro「新しい家族が増えました」と報告 記事時間 10/13 13:03 山本舞香＆Hiroが結婚発表 2パターンの報告写真に反響「センスの塊」 記事時間 10/13 12:50 山本舞香がマイファスHiroとバースデー婚 義母・森昌子さんと同じ誕生日