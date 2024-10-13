À¶¸¶»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ÊC)Getty ImagesÀ¾Éð¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬11Æü¤Ë¡ÖTver¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ªonTVer¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¿´¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¡×Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅìµþÏ»Âç³ØÁªÈ´¤Î4ÈÖ¡¦À¶¸¶Àµ¸ã¤¬¥×¥íÁª¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏPL³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÂ¼¹°¼ù»á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ