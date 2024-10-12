ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿ÊÌÉÜ»ÔÀ©£±£°£°¼þÇ¯µ­Ç°»ö¶ÈÊÌÉÜ¶¥ÎØ£Ç?¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Ï£±£²Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª£·£Ò¤òÀ©¤·¤¿ÃÓÌî·òÂÀ¡Ê£³£²¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ïº£´ü£Óµé½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÁÇ¼Á¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³«²Ö¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµ¡Æ°ÎÏ¤Ï½à·è¤Ç¤â¸«Îô¤é¤Ê¤¤¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤­¤¿ËÜÊª¤¬¡¢·ø¼Â¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤·¤ì¤Ã¤È¡¢¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡££±£°£¹´ü¤Îºß¹»£±°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡££µ·î¤¤¤ï¤­Ê¿¥À¡¼