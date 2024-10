7年ぶり開催となったPIERROTとDIR EN GREYのジョイントライブ<ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- >が、本日10月12日(土)に東京・国立代々木競技場 第一体育館で終幕を迎えた。同公演では、PIERROTの約10年ぶりワンマンを2025年2月に開催することが発表となった。◆ PIERROT 画像<-under the Blue Moon->とサブタイトルがついた初日10月11日公演はDIR EN GREYが、<-under the Red Moon->とのサブタイトルを掲げた2日目10月12日公演