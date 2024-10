【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE FIRST TAKE』で披露した「虹」のパフォーマンス映像は約460万再生、「千の夜をこえて」は約390万再生を記録! Aqua Timezが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「虹」と「千の夜をこえて」の音源を10月16日に配信リリースする。 どちらも『THE FIRST TAKE』ために、スペシャルアレンジバージョンで披露。『THE FIRST TAKE』で映像が公開される