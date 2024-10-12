北中米ワールドカップアジア最終予選で3連勝を果たした日本代表は12日、最終予選第4戦・オーストラリア戦(15日・埼玉)に向け、千葉市内で再始動した。27人全員がピッチに姿を見せ、10日の最終予選第3戦・サウジアラビア戦(◯2-0)の先発メンバーら13人はリカバリー調整。他の14人がミニゲームなど負荷の高いメニューに取り組み、コンディションを上げていた。チームは10日にサウジアラビアの湾岸都市ジッダでサウジアラビア戦を