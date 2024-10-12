10月7日～11日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 マースＧＨＤ 東Ｐ24/ 97440830011.610/7 ※単位：経常利益は百万円、修正率は％ ※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム 株探ニュース