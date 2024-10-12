小泉今日子が、10月26日から全国16都市21公演で開催する＜TOUR 2024 BALLAD CLASSICS＞でのカーボンオフセットプロジェクトの始動を発表した。当ツアーの運営に係る会場の電力消費、出演者やツアースタッフの移動ならびに宿泊から算出された二酸化炭素の排出量に対し、J-クレジットを購入することでCO2排出をゼロにし、地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガス排出量の削減を行うという内容。またステージセットの一部に、宮城県の栗