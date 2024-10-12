【モデルプレス＝2024/10/12】元HKT48で女優の矢吹奈子が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】矢吹奈子、美脚披露のミニスカコーデ◆矢吹奈子、レースタイツから美脚透ける緑のチェックニットと花柄のミニスカート、黄色のロングコートに身を包んで登場した矢吹。顔にはブルーの花とアイメイクが施され、