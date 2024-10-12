¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ10·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤ò¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2ÂÐ0¤È¾¡Íø¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º3¾¡2ÇÔ¤È¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©°Õ³°¤ÊÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥°¤ËÂçÃ«¤â¶Ã¤¯¥·¡¼¥ó¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢3»°¿¶¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º2ÅÙ