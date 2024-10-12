『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC 北九州 2024）』が2024年10月12日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、モデルやタレントとして活躍する藤田ニコルが登場した。『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』様々な表情で客席を魅了©CREATEs presents TGC 北九州 2024藤田は「TGC KITAKYUSHU SPECIAL COLLECTION」ステージのトップバッターで登場