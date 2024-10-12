『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC 北九州 2024）』が2024年10月12日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、BALLISTIK BOYZの松井利樹が登場した。『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』素肌にベストを大胆に着こなし©CREATEs presents TGC 北九州 2024素肌にベストというコーディネートを見事に着こなしていた松井。ベストに散りばめられた