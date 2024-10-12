『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC 北九州 2024）』が2024年10月12日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、ABEMAで放送中の「今日、好きになりました。」から米澤りあ＆黒木聖那カップルらが登場した。『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』せながりあの頭を愛おしそうに…©CREATEs presents TGC 北九州 2024割れんばかりの歓声の中、トップ