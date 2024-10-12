日本戦へ向けて並々ならぬ覚悟を示した。オーストラリア代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選で中国代表とホームで対戦。先制される展開も、FWクレイグ・グッドウィンの逆転ゴールなどで、３−１の快勝を飾った。オーストラリアの通信社『AAP』によれば、この一戦で公式のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたグッドウィンは試合後、敵地で開催される次節の日本戦に言及。次のように語った。「我々は