日本代表は10月12日、千葉県内でトレーニングを実施した。日本は現地10日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選第３節のサウジアラビア戦で、鎌田大地と小川航基のゴールで２−０の快勝。見事３連勝を飾った。15日に行なわれる次のオーストラリア戦に向けて、ジッタから帰国後の最初のトレーニングには、招集メンバー27人全員が参加した。【画像】日本代表のサウジアラビア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙