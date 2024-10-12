サッカーでプロを断念して引退したが、7人制サッカー『ソサイチ』で日本一を目指して日夜奮闘している選手がいる。ソサイチ関東リーグ2部Verdadeiro （ヴェルダデイロ）FSCの元ソサイチ日本代表MF佐藤玲央は、チームの代表を務めながら選手としてもチームで日本一を目指している。ソサイチは1チーム7人で前半20分、後半20分の計40分間で試合を実施する競技で、フルサイズのサッカーフィールドの約4分の1サイズのピッチで試合が行わ