【広州共同】中国広東省深センで日本人の男子児童（10）が刺殺された事件で、男児が通っていた日本人学校が14日から児童、生徒の通学を再開することが12日、関係者の話で分かった。一時帰国したり、登校を怖がったりする子どもが少なくないため、オンラインでの授業も継続する。事件は9月18日朝に発生。登校中に刺された男児は病院で治療を受けたが、19日未明に死亡した。警察は容疑者の男を現場で拘束した。日本人を狙った犯