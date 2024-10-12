10月12日、新潟競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、古川奈穂騎乗の1番人気、ミストレス（牝2・栗東・矢作芳人）が快勝した。6馬身差の2着にサマンサバローズ（牝2・栗東・斉藤崇史）、3着にライラ（牝2・美浦・牧光二）が入った。勝ちタイムは1:35.4（良）。2番人気で菅原明良騎乗、ルックフォラスター（牝2・美浦・国枝栄）は、15着敗退。【オーストラリア賞】古川奈穂騎乗 ルージュシュエットがV…今年6勝目人