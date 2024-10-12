知床世界自然遺産（北海道）の知床岬で計画されていた携帯電話基地局整備事業が「凍結」となった。事業再開は斜里町内で「推進の合意形成」がなされることが条件で、ハードルは高く、実質的に再開は難しくなった。文吉湾の断崖の上でくつろぐオジロワシのつがい=2024年8月18日午後0時12分、北海道斜里町の知床岬地区「凍結」を決めた11日の通信基盤強化連携推進会議の後、斜里町の山内浩彰町長は携帯電話の不感地帯解消の必要