10月13日（日）に京都競馬場で行われる、第29回秋華賞（G1・3歳オープン・牝・芝2000m）の枠順は下記の通り。牝馬三冠最終戦。桜花賞はステレンボッシュ、オークスはチェルヴィニアが勝ち二冠を分け合った。勢力図に大きな変化はなく最後の戦いは如何に！？注目の発走は13日（日）15時40分。【オークス】ルメール「ただいま！」チェルヴィニアが桜花賞大敗からの逆襲牝馬三冠最終戦1-1ホーエリート牝3・55.0・北村友一田島俊明・