年々リリースが早まりつつあるホリデー限定アイテム。今回は、早くも10月から発売される「BOBBI BROWN」「LANEIGE」「bareMinerals」「ADDICTION」の4ブランドから、ホリデー第1弾をご紹介します♡ うっかり買い逃さないようチェックしてね！Check! BOBBI BROWN（ボビイ ブラウン）ドリーム グリーム アイシャドウ パレットメタリックなラメシャドウ×陰影カラーのマットシャドウのコンビネーションで印象的な目元を作るアイ