◆関西学生秋季リーグ戦第６節１回戦関大７―６関学大（１２日・南港中央）２４日のドラフト会議で１位候補に挙がっている関大の最速１５４キロ左腕・金丸夢斗（４年＝神港橘）が、今春王者の関学大戦で好救援した。勝ち点を落とせば関学大の優勝が決まる今節、７―４の７回に荒谷鉱匡（３年）が２ランを浴びて１点差に迫られた。「嫌な感じになったんですけど、ここで任されるのが自分」と金丸。緊迫した８回から登板し、