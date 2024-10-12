サッカー日本代表は１２日、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選Ｃ組第４戦のオーストラリア戦（１５日、埼玉スタジアム）に向け、千葉市内で調整した。日本は現地時間１０日に敵地でサウジアラビアを２―０で下し、無傷の３連勝とした。出場時間が長かった南野（モナコ）らは軽めの調整。中村（スタッド・ランス）らはミニゲームなどで精力的に汗を流した。