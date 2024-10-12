国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）ライトフライ級タイトルマッチ（１２日・愛知県国際展示場）――挑戦者で同級２位の矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）が、王者のシベナティ・ノンシンガ（南アフリカ）を９回ＴＫＯで破った。矢吹は２０２２年３月に世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）同級王座の初防衛に失敗して以来、約２年半ぶりに王座に返り咲いた。不屈の闘志で矢吹が再び王座をつかんだ。「負けたら引退だと思っていた。これで胸を張って堂