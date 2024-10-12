3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。10月8日（火）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。石原が思わず「けしからん」と叱ってしまうようなエピソードを紹介しました。Saucy Dog・石原慎也＜リスナーからのメッセージ＞専門学生の頃に、男女2対2で宅飲みしていたと