アメリカ航空宇宙局（NASA）は2024年10月11日付で、ハリケーンの接近予報を受けて現地時間2024年10月10日の打ち上げを中止した無人探査機「Europa Clipper（エウロパ・クリッパー）」について、現地時間10月14日以降の打ち上げを目標にしていると発表しました。Europa Clipper（エウロパ・クリッパー）とはEuropa Clipperは木星の衛星エウロパの観測を目的としたミッションで、木星を周回しつつエウロパのフライバイ観測を40回以上