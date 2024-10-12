動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ」で「かわいすぎる」「中毒性がある」と話題となり、ＳＮＳ総フォロワー数が６００万人を超えるインフルエンサー・Ｍｕｍｅｉｘｘｘが１２日、福岡・北九州市で行われた「ＣＲＥＡＴＥｓｐｒｅｓｅｎｔｓＴＧＣ北九州２０２４」のオープニングアクトに出演した。自身のＴｉｋＴｏｋのダンス映像が流れる中、大歓声で迎えられたＭｕｍｅｉｘｘｘは、２日にリリースしたばかりのメジャーデ