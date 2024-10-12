第79回関西合唱コンクール（関西合唱連盟、朝日新聞社主催）の大学職場一般部門が10月12日、兵庫県伊丹市の東リいたみホールで2日間の日程で開幕した。初日は室内合唱と同声合唱の部があり、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山の5府県から計21団体が出演した。【写真】関西代表に選ばれたNelken Chorの舞台の様子審査の結果、金賞受賞団体の中から室内合唱で１位のEnsemble Nisi〈アンサンブルニーズィ〉（京都）と同声合唱で１