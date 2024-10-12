■上田プロデュースのハロウィンイベント『MOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite』のリハショット 【写真】上田竜也・松島聡・中村嶺亜・菅田琳寧・矢花黎の『マウピフェス』リハショット KAT-TUN上田竜也が個人Instagramにて、timelesz松島聡・7 MEN 侍 中村嶺亜・菅田琳寧・矢花黎との『マウピフェス』リハショットを公開した。 『マウピフェス』とは、『MOUSE PEACE FES. 2024 1st Bite』のことで上田がプロデュース