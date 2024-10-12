お気に入りのキッチン用品を使うと、毎日の料理づくりが楽しい時間に！料理家や料理を仕事にする方々に、愛用している「フライパン」と「鍋」について聞きました。ぜひ参考にしてみて。Turkの鉄フライパン（16cm）ドイツの老舗メーカーの鉄フライパンは、少し重いのでコンパクトサイズがなかなか便利。【写真】銅製の卵焼き器で外パリッ、中ふんわり「蓄熱性があり、肉を焼くと表面は焼き色が香ばしく、内側はしっとりジューシー