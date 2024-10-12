「デイリースポーツ杯争奪２０２４サザンカップ」（１２日、住之江）西山貴浩（３７）＝福岡・９７期・Ａ１＝、宮地元輝（佐賀）、森高一真（香川）、片岡雅裕（香川）の４選手が「ボーートーク！ポンコツ会の秋！」と題したトークショーを中央ホールで行い、大爆笑をさらった。ポンコツ会の中心人物である西山は今節出場中で１２日が４９歳の誕生日である林恵祐（福岡）や大庭元明（福岡）らポンコツ会メンバーをいじり倒す