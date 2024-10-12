12日、大同生命SV.LEAGUE WOMENの第1節GAME1が行われ、PFUブルーキャッツ石川かほくvsヴィクトリーナ姫路が対戦した。 PFUはアウトサイドヒッター（OH）に川添美優と大村季色、ミドルブロッカー（MB）にタイ代表のタットダオ・ヌクジャンと細沼綾、セッター（S）にタイ代表のナッタニチャ・ジャイサエン、オポジット（OP）にカシャウナ・ウィリアムズ、リベロ（L）に舩田璃々香をスタメンに起