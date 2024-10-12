【MLB】ドジャース 2−0 パドレス（10月11日・日本時間12日／ロサンゼルス）【映像】大谷はどこ？由伸は指揮官の至近で「パシャリ」記念すべき瞬間に、日本人選手2人が見当たらない。一体どこに行った？ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」で、山本由伸投手が先発登板で、パドレスとの地区シリーズ第5戦に出場して2−0で勝利。4年ぶりとなるリーグチャンピオンシップシリーズ（リーグ優勝決定シリーズ）進出を決めた直後、