【モデルプレス＝2024/10/12】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）が12日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。【写真】BE:FIRSTメンバーが驚きのイメチェン◆BE:FIRST、初の韓国放送ステージ今回が、グループとして初めて韓国で放送されるステージとなったBE:FIRST。個性溢れるカジュアルな衣装で登