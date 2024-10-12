FRUITS ZIPPER（C）CREATEs presents TGC 北九州 2024 アイドルグループFRUITS ZIPPERが12日、福岡・西日本総合展示場新館で開催されたファッションフェスタ『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。「NEW KAWAII」と「わたしの一番かわいいところ」の２曲を披露した。【写真】FRUITS ZIPPER『CREATEs presents TGC 北九州 2024』ライブの模様アソビシステムが手掛ける、アイド