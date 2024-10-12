人気グラビアアイドル、コスプレイヤーの東雲うみが12日、都内で新作写真集「うみの近く」（講談社）の発売記念会見を行った。自身がグラビア活動で重きを置く「ムチムチ」について、分かりやすく解説する場面があった。 【写真】細い紐をたくさん美ボディに食い込ませた東雲うみにドキッ 長崎・上五島を舞台に、Gカップのバストと100センチのヒップから〝二刀流グラドル〟と称される美ボディが、爽やかな