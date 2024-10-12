◆第２０回全日本女子硬式野球選手権第２日（１２日、愛媛県松山市・坊っちゃんスタジアムほか）女子野球日本一を争う大会の１、２回戦が行われ、女子高校野球で春夏２冠を達成した神戸弘陵が、２回戦で前大会優勝の阪神タイガースＷｏｍｅｎを８回タイブレークの末２―１で破り８強入りを決めた。８回１死満塁、神戸弘陵は堀みずほが投前にスクイズ成功。ベンチを飛び出して喜ぶ神戸弘陵ナインを背に、バッテリーの植村美奈