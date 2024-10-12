宝塚歌劇団宙組スター、風色日向（かぜいろ・ひゅうが）の初主演作「MYBLUEHEAVEN―わたしのあおぞら―」が12日、兵庫・宝塚バウホールで開幕した。戦後の混乱期を舞台に、南方戦線を生き抜いた通称ジョーイ（風色）と、幼なじみで歌手を夢見るヤヨイ（山吹ひばり）、日系アメリカ人で米兵になったライアン（亜音有星）らが力強く生き抜いていく姿を描いた青春群像劇。風色は身長1メートル75の長身を生かした存在感と巧